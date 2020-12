Les pneus d'hiver sont obligatoires à compter de mardi

Massimo Calmonte (www.massimocalmonte.it) via Getty Images

MONTRÉAL — Il est désormais interdit de circuler au Québec avec un véhicule qui n’est pas chaussé de pneus d’hiver.

En effet, les pneus d’hiver munis d’un logo montrant un flocon de neige dans une montagne sont obligatoires du 1er décembre jusqu’au 15 mars prochain inclusivement.

Une amende variant entre 200 et 300 $ sera imposées aux contrevenants, mais aucun point d’inaptitude n’est associé à ce type d’infraction.

La loi prévoit toute de même quelques exceptions. Parmi elles, un véhicule sur lequel est apposée une plaque d’immatriculation amovible, avec la lettre X, de même qu’une automobile sur laquelle est apposée un certificat d’immatriculation temporaire, pour la période de validité indiquée sur le certificat mais sans excéder de sept jours la date de délivrance de ce certificat.

Lorsque la température est inférieure à 7 °C, les pneus quatre-saisons commencent à perdre de leur élasticité, ce qui se traduit par une traction réduite, une tenue de route inférieure et une capacité de freinage diminuée.

Les pneus d’hiver conservent leur élasticité à des températures bien inférieures à 7 °C.

De plus, selon le CAA-Québec, les véhicules modernes disposent d’éléments de sécurité tels les freins ABS et les contrôles de traction qui ne peuvent bien fonctionner que si on possède des pneus procurant une bonne adhérence.