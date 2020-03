COVID-19: une nouvelle mesure pour aider les PME

Ottawa offre de subventionner à 75 pour cent les salaires des employés des PME.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé, vendredi matin, cette nouvelle mesure d’aide financière pour faire face à la pandémie. La semaine dernière, son gouvernement avait prévu une subvention de 10 pour cent pour ces salaires.

“On vous a entendus”, a déclaré M. Trudeau pour expliquer aux entrepreneurs ce changement.

La mesure est rétroactive au 15 mars. Le premier ministre espère qu’elle inspirera les entreprises à rappeler les employés déjà mis à pied.

“Je pense au petit restaurant familial qui est là depuis plusieurs années et qui a les mêmes employés depuis longtemps, qui ont été là pendant les bons moments, les moments plus difficiles. Et maintenant dans un moment de crise, il se retrouve incapable de pouvoir continuer à payer ses employés dans leur moment de besoin”, a offert en exemple M. Trudeau.