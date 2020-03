Plusieurs vols prévus cette semaine pour les Canadiens à l'étranger

Un vol d’Air Canada vers l’Espagne est également confirmé, tandis qu’Air Transat a été autorisée à effectuer deux vols vers le Honduras et un vers l’Équateur, un vers le Salvador et un vers le Guatemala.

Dans un communiqué, Air Canada a indiqué qu’au cours de la dernière semaine, «l’entreprise a aidé à faire rentrer au pays plus de 200 000 Canadiens par ses vols internationaux et transfrontaliers réguliers».

Air Canada prévoit effectuer d’ici la fin mars, «plus de 300 vols à partir d’escales internationales et plus de 850 vols à partir d’escales aux États-Unis».

«Air Canada demeure entièrement mobilisée pour faire face à cette crise sanitaire mondiale et nous sommes déterminés à maintenir l’exploitation de lignes internationales, transfrontalières et intra-Canada, afin de permettre aux voyageurs de regagner le sol canadien au plus vite et de transporter en urgence d’importants envois de marchandises», a déclaré Calin Rovinescu, président et chef de la direction d’Air Canada dans un communiqué.

Calin Rovinescu a également remercié «tous les employés, particulièrement les équipages qui travaillent directement sur ces vols, pour leur détermination sans faille à ramener des Canadiens au pays en toute sécurité».

Affaires mondiales Canada recommandent aux Canadiens qui sont à l’étranger «de surveiller les médias locaux et de suivre les instructions des autorités locales, de lire les conseils aux voyageurs et avertissements pour obtenir des informations à jour, de vérifier auprès des fournisseurs d’assurance maladie pour en savoir plus sur leurs polices liées à la COVID-19, notamment pour savoir s’ils sont couverts pour un traitement médical s’ils sont infectés par la COVID-19 ou pour des séjours prolongés à l’étranger».

S’ils ont besoin d’une aide consulaire d’urgence, les Canadiens à l’étranger sont invités à joindre le Centre de surveillance et d’intervention d’urgence d’Ottawa par téléphone au +1 613-996-8885 ou par courriel au sos@international.gc.ca.