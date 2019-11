Plusieurs personnalités ont réagi au décès de Claude Béland

Voici quelques réactions à la suite du décès de l’ancien président du Mouvement des caisses Desjardins et du Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires (MÉDAC), Claude Béland:

«Claude Béland était un grand homme et un grand bâtisseur du Québec. Nos pensées sont avec sa famille et ses proches.»

―-

«J’apprends avec tristesse le décès de M. Claude Béland, ex-président du Mouvement Desjardins. Il fut très impliqué socialement pour faire avancer le Québec. J’offre mes sincères condoléances à toute sa famille et ses proches.»

―-

«Nous apprenons le décès de Claude Béland, ancien président du Mouvement des caisses Desjardins. Toutes nos condoléances à sa famille et ses proches.»

―-

«Claude Béland n’est plus. Grand bâtisseur du mouvement coopératif québécois, figure importante de notre économie moderne. Un humaniste épris de justice sociale et de démocratie avec de grandes ambitions pour notre nation. Que son souvenir nous inspire à nous dépasser.»

―-

«Un grand homme public s’est éteint. Un pilier du mouvement coopératif et un grand défenseur de la réforme démocratique du mode de scrutin. M. Béland, le Québec se souviendra de vous comme un homme qui savait mettre l’économie et la finance au service de l’intérêt public.»

―-

«Le Québec perd un grand homme, qui fut un ardent promoteur des valeurs coopératives. Il a certes été, à l’occasion, critique à l’égard de Desjardins, mais cela témoignait en même temps de son attachement profond envers cette institution coopérative, dont il a assumé la présidence à un moment charnière de son histoire. Nous lui devons beaucoup et, au nom de tous les membres du conseil d’administration, des administrateurs élus des caisses ainsi que de tout le personnel, je prie son épouse Lise, ses enfants et nombreux petits-enfants d’accepter nos plus sincères condoléances.»

— Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins (communiqué)