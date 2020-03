Je n’ai plus peur de rien

Ce virus m’oblige aujourd’hui à décider du reste de ma vie: baisser les bras ou reconstruire. De nature assez pessimiste, j’aurais prédit l’effondrement total. Or, c’est tout le contraire qui se produit.

Je choisis d’avancer parce qu’assis seul et isolé volontairement dans mon appartement, je ne me suis jamais senti autant connecté. Au lieu d’être abandonné par la société que je me tue à nourrir, elle m’ouvre les bras et m’accueille dans ma plus grande vulnérabilité. Je ne suis pas seul et vous non plus.

Cette bestiole meurtrière qu’on a baptisé COVID-19 a osé enfoncer le bouton d’arrêt d’urgence d’une société en état d’ébriété qui fonçait droit dans le mur. L’arroseur arrosé: l’humanité qui se bat contre un virus, sauvée par un virus mortel.

La vie – quelle qu’elle soit – engendre la vie qui, un jour ou l’autre, finira par s’éteindre. Ce temps qui s’égrène entre notre naissance et notre mort est le seul témoin de notre passage. Nous comprenons tôt que ce moment qui nous est prêté, entre l’aube et le crépuscule de notre existence, finira par s’effacer. Nous cherchons inéluctablement à en graver des traces, pour que quelqu’un se rappelle de notre passage.