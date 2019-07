Vous avez une grosse envie de poutine? Mais vraiment colossale? Il faudra vous déplacer à Warwick le 3 août prochain pour déguster la plus grosse poutine du monde.

Les cuistots concocteront une poutine de 2500 kg, avec - au revoir les intolérants au lactose - 1000 kg de fromages en grains fournis par la Fromagerie Victoria, la Fromagerie du Presbytère et la Fromagerie de Warwick, battant le précédent record Guinness établi à Trois-Rivières en 2015 avec une poutine de 2000 kg.

Tous les amateurs du plat typiquement québécois sont invités à se rendre au Parc Étoile d’Or, où on promet une ambiance musicale et animée, beau temps, mauvais temps. Chaque billet coûte 10$ et tous les profits iront à la Fondation «À notre santé» de l’hôpital Hôtel-Dieu d’Arthabaska, notamment pour faciliter la prévention et le dépistage précoce du cancer colorectal.

La ville de Warwick prévient les gourmands d’acheter rapidement leur billet puisque seules 5000 personnes pourront planter leur fourchette dans la plus grosse poutine du monde.