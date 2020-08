Plus d'un Canadien sur 10 refuserait le vaccin, indique Statistique Canada

Selon Statistique Canada, les Canadiens plus âgés et ceux qui ont un niveau de scolarité plus élevé sont plus susceptibles de vouloir se faire vacciner contre la COVID-19. La directrice de la santé publique du Canada reconnaît que les autorités ont besoin de plus d’informations sur ces personnes qui s’inquiètent ou s’opposent à la vaccination, afin de leur fournir toutes les informations sur la façon dont les vaccins sont approuvés par Santé Canada.

La docteure Theresa Tam assure que même si des efforts considérables sont déployés pour accélérer le développement d’un vaccin, le gouvernement fédéral ne prendra jamais de raccourcis lorsqu’il s’agira d’assurer l’innocuité d’un vaccin contre la COVID-19.

La docteure Tam se dit préoccupée par la désinformation diffusée en ligne sur les vaccins. Elle croit même que les «géants du web» devraient contrôler le contenu de leurs plates-formes pour y expurger les fausses nouvelles.

L’étude de Statistique Canada, fondée sur les résultats d’une collecte «par approche participative», repose sur les données du troisième volet de sa série d’enquêtes réalisées auprès d’environ 4000 résidents des 10 provinces canadiennes pour connaître leurs points de vue sur la pandémie de COVID-19.

