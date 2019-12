Les 10 plus belles tenues des tapis rouges québécois en 2019

Paméla Lajeunesse

Annie Villeneuve sur le tapis rouge de l'ADISQ 2019 a osé un look plus audacieux qu’à l’habitude et c’est payant! J’adore sa robe-pull XXL V-Franz dotée de manches longues et d’où descend un voile en résille brillant qui dévoile d’élégantes bottes hautes. C’est à la fois chic et urbain, bref moderne. Les bagues du joaillier canadien Ecksand complétaient aussi la tenue à merveille. Chapeau, Annie!