Les plus belles tenues des Baftas 2020

Un tapis rouge très glamour sous le regard de Kate Middleton et du Prince William, parrain de la British Academy of Film and Television Arts depuis 2010.

Côté prix, rien de très surprenant et des récompenses calquées sur les Golden Globesp puisque Joaquin Phoenix a été sacré meilleur acteur pour «Joker», Renée Zellweger meilleure actrice pour «Judy», Brad Pitt meilleur acteur dans un second rôle pour «Once upon a time... in Hollywood» et Laura Dern meilleure actrice dans un second rôle pour «Marriage Story».