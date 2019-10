L’intense dépression météorologique qui sévit dans le sud et l’est du Québec de même que dans les trois provinces des Maritimes pose un risque de déferlement de vagues et de débordement côtier selon ce qu’affirment jeudi Pêches et Océans Canada et le Service météorologique du Canada. Pour sa part, Hydro-Québec rapporte de nombreuses pannes d’électricité au Québec. Les rafales ont provoqué plusieurs chutes de branches d’arbres qui ont endommagé le réseau de distribution d’électricité d’Hydro-Québec. À 12h40 jeudi, la société d’État signalait que près de 140 000 de ses clients étaient privés de courant, dont près de 45 000 sur l’île de Montréal et plus de 33 000 en Montérégie. Hydro-Québec a indiqué que 600 monteurs étaient mobilisés et travaillaient d’arrache-pied, la société d’État prévoit que “la majorité des clients touchés retrouveront le service d’électricité d’ici la fin de la journée”, mais que pour “les régions où il y a plus de bris ou pour les habitations plus isolées, le rétablissement pourrait aller à vendredi.” Quelques exemples des dégâts...

Les forts vents font tomber quelques arbres à Montréal, dont ici dans Notre-Dame-de-Grâce. La centrale d’appel des travaux publics débordée. #rcmtlpic.twitter.com/dP7Z4OZqGR — Simon-Marc Charron (@SMCharronRC) October 17, 2019

Les dommages s'accumulent de minutes en minutes à Québec en raison des vents forts. Dans le quartier Limoilou, plusieurs arbres ont des branches cassés #rcqcpic.twitter.com/fKwCO6KxDg — Pierre-Alexandre Bolduc (@p_abolduc) October 17, 2019

MISE À JOUR | Plus de 138 000 clients d'Hydro-Québec sont maintenant privés d'électricité; consultez notre site pour tous les détails https://t.co/XoIxLAmGxLpic.twitter.com/WeNZrkmamF — TVA nouvelles (@tvanouvelles) October 17, 2019

Les vents forts et la période de marées à moyennes amplitudes risquent de provoquer des niveaux d’eau plus élevés que la normale et de grosses vagues près de la côte jeudi, en après-midi et en soirée. L’avis concerne les régions de Rimouski, Mont-Joli, Matane, Gaspé, Percé, New-Carlisle et Chandler, dans l’est du Québec. Environnement Canada prévient que des inondations sont possibles le long du littoral et qu’il y a possibilité d’érosion côtière dans les zones à risque. Des avertissements et de la neige De la neige laissant une accumulation totale de près de 15 cm est prévue sur les portions plus élevées de la Réserve Faunique des Laurentides. À Québec, un avertissement de vents forts a été émis, car ils pourraient souffler jusqu’à 90 kilomètres à l’heure avant de diminuer en soirée. Environnement Canada a lancé un avertissement de pluie abondante pour Montréal, Laval et la Montérégie, car des quantités d’entre 50 et 80 millimètres sont attendues jusqu’en soirée. Les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes et des inondations sont possibles par endroits dans les basses terres.