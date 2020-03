PLQ: Anglade promet de conclure avec les régions un partenariat «historique»

THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot

THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot Dominique Anglade (photo d'archives)

QUÉBEC — À tous ceux qui tiennent pour acquis la réélection du gouvernement Legault en 2022, Dominique Anglade réplique qu’elle est candidate au leadership du Parti libéral du Québec (PLQ) pour remporter la course, avec la ferme intention de ramener son parti au pouvoir lors du prochain scrutin.

Son arme secrète: récupérer le vote des électeurs résidant en dehors de Montréal, qui ont tourné le dos massivement au PLQ en 2018, grâce à une «Charte des régions», un document en six points et 31 engagements censé paver la voie à un partenariat «historique» entre le gouvernement du Québec et le monde diversifié des régions.

«Je suis là pour gagner» la course au leadership, le 31 mai, et la prochaine campagne électorale, affirme sans broncher en entrevue à La Presse canadienne la candidate, qui semble plus déterminée que jamais.

Et elle n’a «aucune intention d’être une chef de transition», comme prédisent certains, qui la voient plutôt en figurante, en attendant la venue d’un hypothétique sauveur, après une autre défaite anticipée du PLQ en 2022.

Pas tout à fait son style.

Rompue toute sa vie durant à une forme ou une autre de marginalité — tantôt femme dans un monde d’hommes, tantôt francophone en milieu de travail anglophone, ou fille d’immigrants haïtiens et noire dans un monde blanc — Dominique Anglade ne se laisse pas intimider par ceux qui seraient tentés de la sous-estimer.