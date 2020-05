Quand le plexiglass devient design

Il fallait bien une pandémie pour que le plexiglass s’invite partout dans nos décors et devienne même chic. Pour casser l’aspect froid et triste de ces panneaux de protection qui seront omniprésents dans les endroits publics après le déconfinement, la designer Manon Leblanc lance des versions décoratives.

Préférez-vous être séparé (et protégé) par un plexiglass au motif de marbre ou de feuillage exotique? Le voulez-vous coloré et suspendu dans les airs? La femme d’affaires propose une série d’options complètement translucides pour sublimer et faire briller salons de coiffure, restaurants et bureaux, qui sont sur le point de rouvrir.