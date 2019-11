REPAS - Canard du Lac Brome

Canard du Lac Brome

Une viande goûteuse à la chair tendre, élevée au Québec en plus. Elle se mérite vraiment une place sur nos tables pendant les Fêtes, mais aussi toute l'année.Pour le mettre encore plus en valeur, apprêtez-le à la façon de la chef portugaise acclamée Helena : Canard entier à la farce aux figues et saucisses portugaises . Testée et approuvée (par toute notre tablée)!