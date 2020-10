Six produits plastiques disparaîtront d'ici la fin de 2021

Job Garcia via Getty Images

Six produits plastiques devraient disparaître du pays dans 14 mois. Le gouvernement fédéral a annoncé mercredi qu’il interdit les sacs en plastique, les pailles, les bâtonnets à mélanger, les porte-canettes, les ustensiles et les contenants pour emporter difficiles à recycler.

L’interdiction doit entrer en vigueur d’ici la fin de 2021.

En faisant cette annonce, le ministre fédéral de l’Environnement, Jonathan Wilkinson, a souligné que les Canadiens jettent aux ordures 3 millions de tonnes de plastique chaque année.

″(C’est) l’équivalent de 570 sacs-poubelle remplis de plastique chaque minute, chaque jour”, a illustré le ministre en conférence de presse, mercredi matin, à Gatineau.

Il n’a pas dit de combien cette montagne de plastique sera réduite grâce à l’interdiction des six produits choisis.

Il a rappelé que ce plastique jeté “représente une perte de valeur d’environ 8 milliards $”.

Le ministre a, par ailleurs, pris la peine d’assurer que les plastiques, de plus en plus nombreux, utilisés par les services médicaux en ces temps de pandémie ne seront pas touchés par le plan fédéral de réduire l’utilisation des plastiques non recyclables.

Les ministres provinciaux et fédéral de l’Environnement se sont entendus sur la gestion de ce plastique-là. “Nous cherchons des moyens pour recycler les équipements de protection personnelle lorsqu’il est sécuritaire de le faire et explorons aussi la possibilité de rendre une partie de ces équipements biodégradable”, a précisé le ministre Wilkinson.