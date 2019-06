On retrouve des particules de plastique même dans l'être humain

Une nouvelle étude suggère que les Nord-Américains mangent, boivent et inhalent des dizaines de milliers de minuscules particules de plastique chaque année.

Le biologiste Kieran Cox, de l’Université de Victoria, soutient que son étude montre clairement à quel point on connaît mal l’étendue ou l’impact des microplastiques sur l’être humain.

Ces microplastiques, dont la taille va du microscopique jusqu’au grain de riz, sont produits lorsque des objets en plastique se dégradent dans l’environnement. Sujet d’un nombre croissant de recherches, ces microplastiques ont été retrouvés dans les océans, sur terre et dans l’air. L’étude du professeur Cox est l’une des premières à essayer d’estimer leur présence dans l’organisme humain.

M. Cox et ses collègues ont commencé par colliger toutes les études pouvant permettre d’estimer la quantité de plastiques dans les aliments et les boissons couramment consommés. Bien qu’ils n’aient rien trouvé sur la viande et les légumes, ils ont trouvé 26 études sur le poisson, les crustacés, les édulcorants, les sels et la bière, ainsi que sur l’eau embouteillée et l’eau du robinet.

