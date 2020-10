Jardin et plantes vertes: quoi faire et ne pas faire avant l'hiver?

«Les plantes sont vivantes. Et, bien trop souvent, les gens n’ont aucune idée de leurs besoins et de leur entretien. On arrose trop souvent les plantes. Rappelez-vous qu’une plante va souffrir beaucoup plus d’un excès d’eau que d’un manque d’eau!», explique Mélanie Grégoire.

Résultat: des taches brunes sur les feuilles et des racines moisies.

Pour bien s’occuper d’une plante, il faut avoir étudié la question, connaître ses besoins en lumière et en eau.

Les heures d’ensoleillement diminuant à l’automne, les plantes produisent moins de photosynthèse et ont donc moins besoin d’eau. Il faut s’ajuster selon les saisons. Ensuite, pour pallier le chauffage et l’air plus sec, notre spécialiste prône de vaporiser de l’eau directement sur les feuilles de vos plantes vertes, une à deux fois par semaine. Aussi, n’hésitez pas à changer vos plantes de place pour celles qui ont besoin de plus de lumière.

«C’est aussi la période des insectes. Ils se multiplient plus. Les fenêtres étant moins ouvertes, coccinelles et araignées ne sont plus là pour réguler leur présence.»

Le meilleur truc? Regardez-les, observez-les, admirez-les! Parce qu’elles sont belles, que le vert est à la fois rassurant, mais aussi parce que vous pourrez juger de leur état de santé.

«Pas besoin d’insecticide ni d’engrais à l’automne, la plante vous parle!» Si la plante nous parle, ne nous privons pas de lui parler non plus.

N’oubliez pas cette règle: à l’automne et à l’hiver, les plantes fonctionnent un peu plus au ralenti... comme nous.