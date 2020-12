Plans du bassin Peel: pas de stade pour l'instant

Devimco Le président de Devimco, Serge Goulet, souhaite un "new deal" qui ferait en sorte que la ville et les promoteurs privés se réunissent afin de fixer dès maintenant des objectifs et des échéanciers.

MONTRÉAL — Le promoteur immobilier Devimco ne prévoit pas de stade de baseball dans son développement du bassin Peel. Mais il ne ferme pas la porte pour autant.

C’est ce qu’a indiqué son président, Serge Goulet, en visioconférence, lundi, alors qu’il a dévoilé les premières maquettes de sa vision du bassin Peel.

Sur les deux esquisses présentées aux médias, aucune trace d’un stade de baseball. Pourtant, il assure toujours discuter avec Stephen Bronfman et Pierre Boivin, de Claridge et du Groupe Baseball Montréal, sur un partenariat éventuel dans le développement du quartier.

«Pour ce qui est du stade de baseball, on parle régulièrement aux équipes de MM. (Stephen) Bronfman et (Pierre Boivin). On n’est pas dans les détails (du projet du retour de la MLB) et ce n’est pas non plus notre rôle que de l’être. Nous savons qu’ils continuent d’avancer, a expliqué M. Goulet. Évidemment, la pandémie a aussi ralenti leur projet. Mais les discussions se poursuivent et les études économiques sont en cours. Il y aura des rencontres au cours des prochaines semaines et mois avec les différents gouvernements.

«Pour nous, un stade de baseball, oui. Mais d’abord et avant tout un projet de développement avec des retombées les plus importantes possibles pour l’économie de Montréal, a-t-il poursuivi. Et ça, ça fonctionne avec ou sans stade de baseball. On fera avec ce que MM. Bronfman et Boivin nous apporteront. Mais nous, on pense, on croit et on voudra que l’axe de développement de ce projet-là soit la mixité, la création d’emploi et le développement durable. Ça doit demeurer l’essentiel.»

L’entente entre Claridge et Devimco, annoncée en mai 2019, demeure toutefois en place.