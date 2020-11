Plan vert: où sont passées les recommandations de la jeunesse?

La Presse Canadienne/Paul Chiasson Le premier ministre François Legault et le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques Benoit Charette lors de la présentation du Plan pour une économie verte.

Lundi, le premier ministre du Québec, François Legault, et le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charrette, dévoilaient le Plan pour une économie verte (PÉV). En tant que membres du groupe de travail jeunesse, nous déplorons que la vaste majorité de nos recommandations aient été écartées. En juin 2019, le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques créait cinq groupes de travail pour contribuer à l’élaboration du Plan d’électrification et de changements climatiques (PECC); le PECC est aujourd’hui devenu le PÉV. Parmi ces groupes, le groupe de travail jeunesse s’était vu confier le mandat d’identifier des pratiques, des technologies, des modèles et des domaines d’intervention nouveaux ou émergents. Ce que nous avons fait. Dans un contexte de crise climatique et où le premier ministre du Québec a réitéré à maintes reprises sa volonté de faire du Québec un leader climatique, nos attentes et nos ambitions étaient grandes. Même la Commission de la relève de la CAQ, réunie le 20 septembre dernier, a tenu à défendre l’équité intergénérationnelle. Son président, Keven Brasseur, y avait déclaré que «l’équité n’est pas seulement financière.» C’est aussi la «garantie d’un environnement propre pour les futures générations.» Ainsi, il faut «mettre les bouchées doubles pour atteindre nos cibles de gaz à effet de serre», avait-il précisé.

Puis, il y a quelques jours, le gouvernement du Québec annonçait son engagement d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050. Il devenait alors d’autant plus important d’accompagner cet engagement de mesures robustes et cohérentes avec cette cible, et non pas seulement de demi-mesures. Fébriles, nous attendions le PÉV avec impatience. Or, le PÉV présenté aujourd’hui n’est en rien un plan d’action à la hauteur de ces ambitions. Si nous avons travaillé d’arrache-pied, pour la plupart bénévolement, à proposer des mesures pour transformer notre société, la lecture du PÉV montre que les recommandations de la jeunesse semblent avoir été écartées par le premier ministre. Pire encore, le PÉV ressemble davantage à un plan d’affaires pour le Québec qu’à un plan de lutte contre la crise climatique. C’est inacceptable! Une série d’opportunités ratées Pourtant, la crise de la COVID-19 nous donne l’acceptabilité sociale requise pour rompre avec la société de consommation et respecter les limites de la Terre, améliorer notre rapport à la nature et encourager une écocitoyenneté active; ces trois axes transformationnels sont ceux proposés par le groupe de travail jeunesse.

Il est irresponsable de la part du gouvernement de se limiter à des programmes incitatifs et à quelques subventions sans vision d’ensemble.

Le Québec fait face depuis plusieurs mois à une crise sanitaire, qui a pesé lourd sur les communautés, l’économie et le système de santé. Nous n’avons pas le luxe de faire face à nouveau à une autre crise de cette ampleur. Alors que nous entamons un processus de relance, nos choix politiques doivent transformer positivement nos milieux de vie en s’orientant vers la résilience, la lutte aux changements climatiques et la protection de l’environnement. Malheureusement, le plan présenté est plutôt maigre, et ne semble pas se saisir de toutes les opportunités dont nous disposons pour assurer un futur vert et en santé. Il est irresponsable de la part du gouvernement de se limiter à des programmes incitatifs et à quelques subventions sans vision d’ensemble. Nous avons besoin de réglementations et de mesures fiscales visant à changer nos modes de vie et de consommation, afin d’être à la hauteur de ce qu’exige la crise climatique. Sinon, la relance économique n’aura rien de durable. Nous n’avons plus de temps pour des considérations électoralistes: la technologie seule ne réglera pas le problème.

La transition vers d’autres types d’énergies n’est pas une solution suffisante. Sans objectif de réduction nette du gaz naturel, il n’y a pas de transition.