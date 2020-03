Le plan d'urgence fédéral de 82 milliards $ est adopté

OTTAWA — La Chambre des communes a adopté mercredi matin un plan de mesures économiques d’urgence totalisant 82 milliards $ pour aider les citoyens et les entreprises du Canada affectés par l’éclosion de la COVID-19.

Le leader du gouvernement en Chambre, le ministre Pablo Rodriguez, a ajouté qu’il ne manquait plus que la sanction du Sénat pour que la nouvelle loi entre en vigueur.

Ce dénouement est survenu après que les parlementaires aient été rappelés à la Chambre des communes mardi, en soirée, afin de prolonger les heures de débat.

Plus tard, le chef du Parti conservateur (PCC) et de l’Opposition officielle, Andrew Scheer, avait remercié ses collègues de l’Opposition et des autres partis politiques pour leur contribution au texte législatif. Il avait précédemment critiqué le projet de loi du gouvernement.

Le plan d’aide de 82 milliards $ comprend l’élargissement de l’Allocation canadienne pour enfants et des crédits de TPS, l’assouplissement des règles de l’assurance-emploi ainsi qu’une somme de 55 milliards $ d’impôts différés.

C’est un groupe restreint de députés qui a fait adopter les mesures économiques d’urgence et a déterminé si le gouvernement Trudeau aurait des pouvoirs supplémentaires en temps de crise. Au total, 32 députés — 14 libéraux, 11 conservateurs, trois bloquistes, trois néo-démocrates et une députée verte — ont été appelés à participer au débat.

Ils ont siégé à bonne distance les uns des autres afin de respecter la suggestion de distanciation sociale émise par les autorités de santé publique.