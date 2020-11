Le premier ministre François Legault et le ministre de l’Environnement Benoît Charette ont présenté lundi la feuille de route pour atteindre la cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) que Québec s’est fixée pour 2030.

Le Plan pour une économie verte 2030 (PEV) prévoit des investissements de 6,7 milliards de dollars sur cinq ans afin de réduire les GES de 37,5% sous leurs niveaux de 2009 d’ici 10 ans.

La part du lion de ces investissements servira à électrifier le secteur des transports, qui représente près de la moitié des émissions de la province (43%). Le plan inclut aussi l’interdiction de vendre des véhicules neufs à essence à partir de 2035, une mesure qui avait été annoncée par le ministre Charette il y a quelques jours.

Le gouvernement espère voir 1,5 million de véhicules électriques sur les routes de la province dans 15 ans. Le premier ministre souhaite d’ailleurs que ces camions soient aussi construits au Québec, pour «créer des emplois payants».

Legault vante GNL-Québec

Questionné sur la complémentarité du PEV avec un projet comme GNL-Québec, qui émettra près de 7,8 millions de tonnes de CO2 par an, François Legault a fait valoir que celui-ci amènera «une grosse diminution» des GES en Europe, un des marchés visés par l’entreprise.

«L’objectif du projet c’est de réduire au total sur la planète les émissions de gaz à effet de serre. Donc il y aura des endroits sur la planète où il y aura des énergies de transition qui sont pas idéales, mais qui permettent de remplacer du charbon», a avancé le premier ministre.

Le projet consiste en la construction d’un gazoduc de 750 km transportant du gaz de l’Ouest, à partir de l’Ontario, jusqu’à une usine de liquéfaction à Saguenay, pour acheminer ensuite le gaz naturel liquéfié (GNL) vers d’autres marchés.

Selon les évaluations environnementales, les émissions annuelles de GNL-Québec annuleraient en un an tous les efforts de réduction des GES du Québec depuis 1990.

Les critiques fusent

Si François Legault s’est targué de présenter un plan «pragmatique et complet», son gouvernement s’attire déjà les critiques de plusieurs experts et groupes écologistes, dont Équiterre et la Fondation David Suzuki, parce qu’il n’inclut pas de mesures contraignantes.