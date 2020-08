Ryan Remiorz /La Presse canadienne Un résident est transporté du CHSLD Lasalle vers l'hôpital, le 21 avril 2020. Les CHSLD, particulièrement dans les régions de Montréal et de Laval, ont été l'épicentre de la première vague de l'épidémie de COVID-19 au Québec, le printemps dernier.

Québec a «su tirer des leçons» de la première vague de la COVID-19 et a un «plan d’action clair» en vue d’une éventuelle deuxième vague d’infections, a affirmé le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé lors d’une conférence de presse en fin d’avant-midi.

Il était accompagné du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda.

Le ministre Dubé a affirmé que le plan comporte une «emphase très importante» sur les milieux de vie des aînés pour éviter une nouvelle hécatombe dans les CHSLD si le nombre d’infections repart à la hausse dans la province.

Le gouvernement s’engage notamment à avoir un gestionnaire responsable pour chaque CHSLD, afin d’assurer plus «d’imputabilité» au sein du réseau de la santé, et à interdire la mobilité des préposés aux bénéficiaires.

La mobilité d’autres professionnels de la santé comme les infirmières et les infirmières auxiliaires demeurera toutefois permise, à condition de respecter «de façon stricte» les normes de prévention et de contrôle des infections, peut-on lire dans le document.

Le plan d’action est divisé en neuf «axes d’intervention», soit les milieux de vie pour aînés, les clientèles vulnérables, la main-d’œuvre, le dépistage, la prévention et le contrôle des éclosions, l’organisation clinique et les services, l’approvisionnement, la gouvernance et les communications.

Le dépistage, «nerf de la guerre»

Même si Québec a redoublé d’efforts pour augmenter la capacité de dépistage du réseau au cours des dernières semaines, le ministre Dubé se dit encore insatisfait.

«C’est encore trop long pour recevoir nos résultats», a-t-il déploré mardi. Il promet donc de s’employer à réduire ces délais.

Le plan d’action s’accompagne d’un investissement de 106 M$ octroyé à la Santé publique pour embaucher l’équivalent d’environ 1000 employés à temps complet et acheter du matériel.

«Grâce au recrutement d’environ 1000 équivalents temps complet, les établissements régionaux auront notamment une meilleure capacité à retracer rapidement les cas de COVID-19, à prévenir et à gérer les éclosions dans les différents milieux et à coordonner l’administration d’un éventuel vaccin», a affirmé le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) par voie de communiqué.

