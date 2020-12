Québec relance le Plan Nord

QUÉBEC — Le gouvernement Legault relance le Plan Nord cher à l’ex-premier ministre Jean Charest en promettant d’injecter 778 millions $ en trois ans, l’essentiel des sommes étant réservé à accroître l’accès au territoire situé au nord du 49e parallèle.

Une dizaine d’années après celui des libéraux, le Plan Nord du gouvernement caquiste devient le «Plan d’action nordique» et s’inscrit dans la lignée du précédent, en visant à donner un meilleur accès aux ressources minières.

On verra notamment à poursuivre la construction et la prolongation de routes (la 138 et la 389), ce qui facilitera le transport de marchandises, de même qu’à poursuivre le développement des infrastructures portuaires de Pointe-Noire, à Sept-Îles, et à étendre l’accès à la fosse du Labrador.

Au total, Québec prévoit que les investissements dans le Nord s’élèveront à 1,4 milliard $ d’ici trois ans, avec le soutien d’autres gouvernements.

L’annonce a été faite lundi en conférence de presse par le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, entouré du ministre des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, et du ministre des Forêts, Pierre Dufour.

Au total, le plan comporte 49 projets, incluant des initiatives de développement touristique et des plans d’amélioration des conditions de vie des communautés qui habitent le territoire nordique.