Un plan fédéral d'aide au secteur pétrolier s'attarde au nettoyage des puits

THE CANADIAN PRESS/Jeff McIntosh Une installation pétrolière et gazière près de Cremona, en Alberta (photo d'illustration)

CALGARY — Des groupes de l’industrie et des environnementalistes ont salué un plan fédéral de sauvetage de plusieurs milliards de dollars pour le secteur pétrolier et gazier, mais ces acteurs en attendaient de part et d’autre davantage du gouvernement fédéral.

«Nous attendons des détails supplémentaires sur la bonification du soutien (à l’industrie), une question d’une importance cruciale alors que les entreprises tentent de traverser la crise actuelle», a déclaré le PDG de l’Association canadienne des producteurs pétroliers, Tim McMillan.

Le porte-parole de Greenpeace Canada, Keith Stewart, a dit croire que l’argent devrait être lié aux changements réglementaires en Alberta «pour s’assurer que la province met en place un programme de pollueur-payeur, afin que le public ne se retrouve pas avec ces responsabilités à l’avenir».

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que son gouvernement prévoyait de dépenser 1,7 milliard $ en Alberta, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique pour nettoyer des «puits orphelins» — des puits de pétrole et de gaz qui ont été abandonnés par leurs propriétaires souvent en faillite sans être assainis.

Des documents fédéraux indiquent que le programme s’appliquera à 4700 puits orphelins en Alberta et à 950 autres en Saskatchewan et en Colombie-Britannique. Il devrait également couvrir 91 000 puits inactifs en Alberta et 48 000 autres sites de ce type en Saskatchewan et en Colombie-Britannique.

Ottawa prévoit également 750 millions $ supplémentaires pour aider à réduire les émissions de méthane, un puissant gaz à effet de serre qui s’échappe des installations énergétiques.