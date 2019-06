Une plainte contre le gouvernement Legault à une agence de l'ONU

“C’est assez inusité de voir qu’un premier ministre puisse agir comme ça. On n’a jamais vu au Québec, dans l’histoire moderne, une telle ingérence de la part d’un gouvernement”, a critiqué M. Lemieux. À ses yeux, il est clair que par ses interventions à l’encontre des syndiqués et du syndicat, “le premier ministre a nui au processus de négociation”.

De plus, le président de la section locale 9700 du syndicat des Métallos, Clément Masse, a souligné que le syndicat n’a fait aucune demande; c’est plutôt l’employeur qui demande des concessions aux syndiqués. “Depuis le début, on n’a jamais été en demande dans ce dossier-là; c’est toujours l’employeur qui est en demande”, s’est exclamé M. Croteau.

À plusieurs occasions, le premier ministre Legault avait qualifié de déraisonnables les demandes du syndicat et avait tenté d’accroître la pression sur les syndiqués en estimant le coût du conflit de travail à 500 millions $ pour la région. Il avait révélé que les travailleurs gagnaient quelque 90 000 $ et avait notamment critiqué le nombre d’heures de libérations syndicales et les contributions des parties au régime de retraite.

Dans sa plainte, le syndicat des Métallos invoque la Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1948, la Déclaration de l’OIT relative aux principes et aux droits fondamentaux au travail de 1998 et la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de 1977.

Après le dépôt de la plainte, lundi, le gouvernement devra y répondre et s’expliquer. Le processus est long; il peut prendre un à deux ans, a souligné l’avocate au dossier, Me Katherine-Sarah Larouche.

L’Organisation internationale du travail est une agence de l’ONU qui réunit des gouvernements, des employeurs et des travailleurs de 187 pays. Elle peut émettre des recommandations. Son pouvoir est donc essentiellement moral.