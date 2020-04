Plaidoyer pour la télé gratuite à l'hôpital durant la crise de la COVID-19

On le sait, les aînés sont nombreux à être hospitalisés ces jours-ci et peuvent souffrir d’isolement, ne pouvant pas recevoir la visite de leurs proches. Une solution à cela? La télé gratuite, soutient l’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ).

L’AREQ-CSQ demande ainsi à tous les centres hospitaliers du Québec d’offrir gratuitement le service de télévision aux personnes hospitalisées durant la crise de la COVID-19.