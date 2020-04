P.K. Subban devient l'animateur d'un nouveau jeu-questionnaire

L’émission est filmée à distance avec Subban dans le rôle d’hôte depuis son salon à Los Angeles, dans la maison qu’il partage avec sa fiancée et médaillée d’or olympique Lindsey Vonn. Les candidats sont filmés chez eux et il y a un joueur invité chaque semaine. Patrick Maroon du Lightning de Tampa Bay tient ce rôle cette semaine.

Le défenseur des Devils du New Jersey, P.K. Subban, et la LNH y vont d’une nouveauté à la télévision, samedi, à l’intention des amateurs de hockey et tous ceux confrontés aux mesures de confinement et aux difficultés occasionnées par la pandémie de coronavirus.

Trop de Harry Potter? Monk? Dre Grey, leçons d’anatomie? NCIS et compagnie?

Vous en avez assez d’être assis dans la maison et de regarder des reprises à la télévision tous les jours?

Parmi les candidats à la première émission, il y a un policier de St. Louis qui a joué au hockey avec Maroon et un ambulancier de Bloomingdale, au New Jersey. Tous deux ont été des travailleurs de première ligne pendant la crise.

«Pour moi, c’est excitant d’apporter mon aide en cette période, a déclaré Subban lors d’une entrevue téléphonique avec l’Associated Press. Je sais à quel point c’est difficile non seulement pour la LNH, mais pour toutes les ligues sportives professionnelles. Je pense que c’est le moment idéal pour nous de montrer aux gens à quel point nous nous soucions du sport et des amateurs.»

Bien que ce soit la première fois que Subban, âgé de 30 ans, anime un jeu-questionnaire, ce n’est pas la première fois qu’il tient un rôle à la télévision. Le lauréat du trophée Norris en 2013, décerné au meilleur défenseur de la ligue, a été l’hôte d’un spécial lors du match des étoiles de la LNH l’an dernier et il a participé à un gala Just For Laughs à Montréal en 2016.

La personnalité de l’emploi

Steve Mayer, le responsable du contenu à la LNH, a précisé que la forte personnalité de Subban en faisait un choix évident pour l’emploi.

Le premier épisode a été enregistré mardi et il a fallu environ deux heures et demie pour réaliser les 23 minutes de l’émission.

«Hier, c’était un jour où nous testions la formule et réglions les problèmes, a expliqué Mayer. Il a fallu un peu plus de temps, mais nous nous attendons que ça diminue à l’avenir.»

Alors que Maroon était ami avec le policier, c’est amusant qu’il soit l’invité de Subban. Lorsqu’on met leurs noms dans Google, on peut y trouver une vidéo d’un match de la Ligue américaine en 2010 où Maroon joue pour les Phantoms d’Adirondack et Subban avec les Bulldogs de Hamilton.

Après un jeu, Maroon semble mettre son gant ou son bâton au visage de Subban. Cette infraction semble valoir une inconduite de match à Maroon.

Subban en rit aujourd’hui.

«Pour être honnête, si j’étais un membre du Phantom d’Adirondack jouant contre les Bulldogs de Hamilton et que je jouais contre moi-même, j’aurais probablement agi de la même façon», a-t-il dit.

Le jeu-questionnaire est simple. Les candidats recevront une casquette pour une bonne réponse à la première question, un maillot de la LNH pour deux bonnes réponses et deux billets pour un tour du chapeau. Ils perdent tout dans le cas d’une mauvaise réponse.

L’émission sera diffusée tous les samedis à midi sur Sportsnet et sur NBCSN le mercredi soir. Elle peut également être visionnée sur les chaînes de la LNH sur Facebook, YouTube et IGTV, et sera diffusée sur NHL Network.

Subban n’a pas révélé si Vonn ferait une apparition, mais il a laissé entendre qu’il ferait des sauts arrière si on le lui demande.

«Cette émission peut apporter beaucoup d’humour et d’énergie positive aux gens et leur rappeler leur amour du hockey et des acteurs du hockey», a conclu Subban.