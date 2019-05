Les pires tenues du Met Gala 2019

Lundi 6 mai se déroulait le fameux Met Gala à New York, l’événement de charité annuel le plus glamour au monde qui a pour but soutenir le Metropolitan Museum.

Cette année, le thème était «Camp: Notes on Fashion». Traduisez: le «Camp» qui fait référence à la mode exagérée, inspirée par l’essai de Susan Sontag en 1964, qui définit le camp comme «l’amour du non naturel: de l’artifice et de l’exagération». On en a pris plein les yeux! Il y a eu du beau et du vraiment moins beau. Par moins beau, entendez des tenues ne flirtant pas avec le bon goût, mais aussi celles qui n’étaient pas dans le ton, voire ennuyeuses.