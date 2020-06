La pilule abortive utilisée dans 8% des avortements

PORNCHAI SODA via Getty Images

La pilule abortive, disponible pour les grossesses d’au plus neuf semaines, peut être prise à la maison et est une solution de rechange à l’avortement chirurgical.

Il est donc probable qu’un plus grand nombre de femmes aient utilisé la pilule abortive que les chiffres rapportés.

On ne doit pas la confondre avec la «pilule du lendemain», qui prévient la grossesse après une relation sexuelle, mais qui n’interrompt pas la grossesse si l’ovule est déjà fécondé, comme c’est le cas pour la pilule abortive.

Un peu plus d’un an après son introduction, 87% des cliniques d’avortement ont dit distribuer la pilule abortive. 46 cliniques sur 52 ont transmis leurs données au Collège des médecins, selon le rapport.

Le secrétaire du Collège des médecins, Dr Yves Robert, est satisfait des résultats et juge qu’elle est bien implantée.

Et puis, «nous, on ne préconise ni une méthode ni l’autre», a-t-il expliqué en entrevue.

Un an plus tard, le Dr Robert ne croit pas que cette exigence ait été une réelle barrière: «cela n’a pas empêché plus de 2000 femmes de l’obtenir».