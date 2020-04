COVID-19: les piétons de plus en plus à l'étroit dans certaines villes

Zou Zheng/Xinhua via ZUMA Wire

Zou Zheng/Xinhua via ZUMA Wire Les piétons empiètent parfois sur les pistes cyclables, comme c'est le cas ici près d'un parc à Toronto. (photo d'archives)

OTTAWA — Des batailles se préparent dans certaines villes au sujet de l’utilisation de l’espace public de plus en plus limité, alors que les administrations locales ont du mal à donner plus de place aux piétons pour permettre une distanciation physique.

L’Agence de la santé publique du Canada affirme sur son site web que marcher à l’extérieur est une activité à faible risque pour les personnes en bonne santé.

Ce n’est toutefois le cas que si les personnes qui s’aventurent à l’extérieur se tiennent à une distance de deux mètres les unes des autres, ce qui n’est pas toujours possible.

Les trottoirs étroits, en particulier dans les villes, empêchent les piétons de se tenir hors de ce que l’on appelle le rayon d’éternuement.

C’est particulièrement difficile étant donné que la plupart des villes ont fermé des parcs et d’autres espaces extérieurs et encouragé les résidents à rester dans leur quartier.

Certaines villes ont fermé des voies de circulation pour donner plus d’espace aux piétons.

Calgary, en Alberta, a bloqué des voies il y a plus d’une semaine afin que les gens puissent les utiliser pour se distancer. La Ville a également averti les automobilistes de surveiller les piétons qui pourraient emprunter la chaussée.

La ville de London, en Ontario, a également mis en place plusieurs nouvelles mesures pour s’assurer que les piétons disposent de l’espace dont ils ont besoin pour se croiser lors de leurs déplacements, y compris la fermeture de routes.

Certaines autres villes s’inquiètent toutefois qu’en donnant plus de place aux piétons, elles risquent d’attirer plus de gens à l’extérieur; elles ont plutôt exhorté les résidents à rester dans leur domicile ou à utiliser des chemins moins populaires.