Pierre Lapointe et Ariane Moffatt honorés par la France

Les auteurs-compositeurs-interprètes Ariane Moffatt et Pierre Lapointe ont été décorés par l’Ordre des Arts et des Lettres de France à Montréal pour souligner leur «rôle majeur» dans la promotion de la chanson francophone.

«Mes épopées des dernières années en France furent hautes en couleurs , en rencontres extraordinaires et en défis de taille, disons-le!» a-t-elle écrit.

Ariane Moffatt a aussi tenu à remercier son épouse, la psychologue Florence Marcil-Denault, avec qui elle partage sa vie depuis près de 15 ans et a trois garçons.

«Tu m’as connue entre deux valises, on s’est aimées souvent à distance, on a rushé, on a trippé et tu es encore à mes côtés .... (props à tous tes ossobucos de réconforts post vols Paris-Montréal).»