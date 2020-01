Pierre Hébert se confie sur l'une des périodes les plus difficiles de sa vie

Dans le cadre de la journée de Bell cause pour la cause, Pierre Hébert a décidé de faire oeuvre utile en se confiant sur ses réseaux sociaux sur l’une des périodes les plus difficiles de sa vie, et en révélant les moyens qu’il a pris pour en venir à bout.

L’humoriste raconte ainsi les contrecoups d’une peine d’amour qui l’a frappé de plein fouet alors qu’il avait 23 ans et qu’il étudiait à l’Université de Sherbrooke.

«C’est une peine d’amour qui me rentre dedans de plein fouet, sans que je n’ai rien vu venir. Je suis démoli et complètement déboussolé. J’ai l’impression d’avoir tout perdu, surtout d’avoir perdu les mille et un projets qu’on s’était faits pour l’avenir et qui se sont écroulés comme un château de cartes», explique-t-il.

«Je me dis que cette peine-là va partir un jour, mais les jours passent et passent encore, mais la peine, l’est* de peine sale, reste encore et encore. Elle s’accroche férocement à chacun de mes pas, à chacune de mes journées.»