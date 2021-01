Accrocs à l'éthique: le ministre Fitzgibbon s'expose à perdre son droit de siéger

QUÉBEC — Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, n’est pas au bout de ses peines. S’il refuse de régulariser à court terme sa situation financière, comme le lui commande la commissaire à l’éthique, il s’expose éventuellement à subir une lourde sanction: voir son droit de siéger à l’Assemblée nationale suspendu.

En entrevue à La Presse Canadienne mardi, la commissaire à l’éthique, Me Ariane Mignolet, a été catégorique: il n’y aura pas de passe-droit pour le ministre Fitzgibbon. Il devra avant longtemps se conformer au code d’éthique des parlementaires, sinon elle n’hésitera pas à sévir, pouvant même aller jusqu’à l’empêcher pour un temps de jouer son rôle d’élu et de législateur, ce qui serait un précédent.

Sans vouloir fixer d’échéance pour intervenir, elle exclut d’emblée de voir le ministre Fitzgibbon terminer son mandat sans avoir fait le ménage dans ses intérêts financiers, en respect de l’esprit et la lettre du code d’éthique des parlementaires.

En décembre, après une longue enquête, Mme Mignolet concluait à plusieurs manquements à l’éthique de la part du ministre, qui devait, selon elle, être sanctionné par ses collègues de l’Assemblée nationale. Mais le gouvernement ayant refusé d’endosser cette recommandation, M. Fitzgibbon s’en est tiré sans blâme.

Le dossier n’est pas clos pour autant. La commissaire estime qu’elle n’a pas dit son dernier mot, elle qui dispose d’une gradation de sanctions à imposer aux élus qui refusent d’observer le code, dont la suspension.

«C’est la responsabilité de l’élu de se conformer au code» et de respecter la loi, que cela lui plaise ou non, surtout s’il siège au conseil des ministres. «Quand tu es député, c’est une chose, quand tu es ministre c’en est une autre. C’est normal que ce soit plus strict», soutient la commissaire.

Dans son rapport d’enquête, son deuxième en deux mois visant le ministre Fitzgibbon, elle annonçait ses couleurs, exhortant le ministre pris en défaut à entreprendre des démarches «immédiatement», en vue de se conformer au code. Elle ajoutait que s’il maintenait sa position, elle verrait à se «ressaisir de l’affaire et considérer les autres sanctions possibles».

Elle lui reprochait notamment de ne pas s’être départi de sa participation dans deux des 13 entreprises dans lesquelles il avait investi, des entreprises qui transigeaient avec le gouvernement. À sa défense, le ministre Fitzgibbon avait soutenu que certaines participations étaient difficiles à vendre et qu’il ne voulait pas vendre à perte.

«Je n’aurai pas le choix de revenir à la charge à un moment donné» pour rappeler à l’ordre le ministre, s’il n’obtempère pas, insiste Mme Mignolet, qui promet de faire ce qu’elle estime «nécessaire, au moment opportun», en rappelant qu’elle dirige une institution indépendante du gouvernement. Le code doit s’appliquer. Point.