Cirque du Soleil: Québec confirme que des discussions sont en cours

M. Fitzgibbon a tout de même assuré, vendredi, être «très conscient» qu’il jonglait avec l’argent des contribuables, et promis d’être «prudent», «rigoureux» et «totalement transparent» lorsqu’une annonce sera faite.

Il a évoqué d’autres conditions à une éventuelle participation du gouvernement du Québec, notamment sur le plan de la rémunération, «au niveau fiscal et au niveau structure de capital».

Traînant une dette estimée à plus de 900 millions $ US, le Cirque vient d’obtenir un financement d’urgence de 50 millions $ US auprès de ses trois principaux actionnaires — TPG Capital (60 %), la firme chinoise Fosun (20 %) et la Caisse de dépôt et placement du Québec (20 %).

En plus d’étudier tous les scénarios, y compris celui où elle se placerait à l’abri de ses créanciers, la compagnie a commencé ses démarches afin de dénicher un investisseur ou un acquéreur, ou de renégocier une autre injection de capitaux auprès de ses propriétaires actuels.

Autant à Québec qu’à Ottawa, le Cirque a récemment ajouté des mandats à ses inscriptions aux registres des lobbyistes afin de solliciter un coup de pouce financier dans le but de traverser la tempête déclenchée par le nouveau coronavirus.

Puisque le ministre Fitzgibbon n’a jamais fermé la porte à une éventuelle aide du gouvernement Legault, tout porte à croire qu’IQ serait mis à contribution dans la relance du Cirque, qui a annulé ses 44 spectacles en plus de licencier la quasi-totalité de son effectif — environ 4700 personnes — en raison de la pandémie de COVID-19.

Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, a déjà exprimé son intérêt à l’endroit du Cirque, tandis que Guy Laliberté a laissé entendre cette semaine qu’il pourrait s’impliquer dans le sauvetage de l’entreprise qu’il a fondée en 1984, trois mois après avoir retiré ses dernières billes.