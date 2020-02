Pier 1 se protège contre la faillite et fermera ses magasins canadiens

Une audience est prévue mardi à la Cour des faillites américaine du district Est de la Virginie. Dans l’intervalle, Pier 1 a déclaré que les prêteurs avaient engagé environ 256 millions $ US en financement de débiteur en possession de ses biens afin qu’il puisse poursuivre ses activités pendant la procédure.

«Les actions d’aujourd’hui visent à fournir au Pier 1 plus de temps et de flexibilité financière alors que nous travaillons maintenant à libérer de la valeur pour nos parties prenantes par l’entremise d’une vente de la société», a affirmé dans un communiqué le chef de la direction et directeur financier de Pier 1, Robert Riesbeck. Ce dernier,qui a déjà effectué des redressements d’entreprises, a rejoint Pier 1 l’été dernier.

Les ventes de Pier 1 ont chuté de 13 % pour s’établir à 358 millions $ US au cours de son dernier trimestre clos le 30 novembre. Il a affiché une perte nette de 59 millions $ US pour le trimestre, alors qu’il avait du mal à attirer des clients dans ses magasins. Pier 1 tentait de désencombrer ses magasins, d’améliorer les ventes en ligne et d’attirer de plus jeunes clients.

L’action de Pier 1 a chuté de 45 % depuis le début de l’année à la Bourse de New York. Elle a clôturé vendredi à 3,56 $ US.