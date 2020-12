Les physiothérapeutes constatent une augmentation des problèmes en santé mentale

CandyRetriever via Getty Images

Les physiothérapeutes partout ont commencé à se questionner sur les enjeux de santé mentale et sur la possibilité pour eux d'être habiletés pour intervenir.

QUÉBEC — La pandémie de la COVID-19 a réduit les accidents de travail mais augmenté les blessures liées au télétravail, or ce n’est pas ce qui inquiète le plus les physiothérapeutes.

«Ce qui fait en sorte que les dossiers se complexifient, c’est qu’il y a une dynamique de santé mentale, et ça, on le voit beaucoup plus depuis huit mois», affirme en entrevue Pascal Gagnon.

Le président de la Fédération des cliniques de physiothérapie du Québec dit avoir sondé ses membres au cours des derniers jours et s’être fait parler de santé mentale «de manière unanime».

«C’est un large problème», dit-il.

Il donne l’exemple d’un patient traité pour une blessure au coude, mais qui, une fois sa blessure guérie, se sent absolument incapable de retourner au travail.

«La condition physique est résolue, elle va bien (mais) je me rends compte que le patient a des problèmes d’anxiété. (...) Il me fait état de certains troubles qui peuvent être associés à de la dépression.»

Le physiothérapeute placé dans une telle situation n’a d’autre choix que de retourner la personne à son médecin traitant. «Ça, je vous le dis, avant c’était pas mal rare», insiste M. Gagnon.

«Là, actuellement, minimum ça a doublé. Dans à peu près 40 % des dossiers, on se rend compte qu’un coup le problème de santé physique résorbé, le patient n’est pas prêt à retourner au travail.»