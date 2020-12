Ces photos de Justin Trudeau capturent «l'année sans fin» qu'a été 2020

Normalement, Adam Scotti n’a pas le temps de passer au crible les centaines de photos qu’il prend chaque jour du premier ministre Justin Trudeau.

Mais nous ne sommes pas en temps normal. Comme la plupart des Canadiens, Trudeau et ses collaborateurs ne voyagent pas en raison de la pandémie de COVID-19 et tous les engagements habituels du temps des Fêtes n’auront pas lieu cette année.

Scotti, le photographe du premier ministre, a donc eu l’occasion de se pencher sur l’année 2020, une année pour le moins difficile. Dimanche, il a publié un album de plus de 150 photos, montrant Trudeau et d’autres fonctionnaires réagissant à des événements historiques et vivant des moments plus légers.

«Pour certaines, j’en suis fier pour des raisons photographiques, et pour d’autres, j’espère qu’elles donneront un aperçu de ma vie et celle des autres membres du cabinet du premier ministre», a écrit Scotti dans la publication.