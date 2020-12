Un photographe capte de superbes clichés d'une famille de lynx

Celui qui se passionne notamment pour la photographie animalière revenait à ce moment d’une randonnée de sept heures dans les bois. Et alors qu’il lui restait environ une heure de parcours à faire avant d’arriver à sa voiture, il a eu la surprise d’apercevoir une famille de cinq lynx - la mère et ses quatre petits.

Il a alors pu prendre de nombreuses images. Et il en a partagé un aperçu sur Instagram, au grand plaisir de ses abonnés...

«Ils ne semblaient pas du tout effrayés, je me disais que c’était peut-être moi qui devrais avoir peur», écrit le photographe dans sa publication qui a attiré bien des regards. Il est finalement retourné à sa voiture en faisant du bruit pour les tenir éloignés. Dans les commentaires Facebook, le randonneur avoue ne pas être habitué à de telles rencontres et avoir eu une certaine peur. «Je regardais derrière moi toutes les 10-15 secondes», écrit-il dans les commentaires.