«Il faut quelqu’un quelque part, ou un petit groupe de personnes, qui regarde au périscope, qui regarde bien ce qui se passe ailleurs, ce qui s’en vient, ce qui est devant nous, et peut-être guider le gouvernement dans les choix qui sont à faire, les choix de sortie de crise», propose l’ancien premier ministre, qui s’apprête à donner un nouveau tournant à sa carrière.

Or, ce n’est pas suffisant, soutient-il, car il faut, en parallèle, préparer déjà la suite des choses, même si la crise ne fait que commencer.

En situation de crise, comme celle qui secoue présentement le Québec et le monde entier, les gouvernements doivent parer au plus pressé, pris dans la tourmente des décisions à prendre au quotidien, le nez collé à la vitre.

Maintenant âgé de 62 ans, M. Couillard agira désormais à titre de consultant et conseiller principal auprès du bureau de Montréal de la firme d’avocats Dentons, une des plus grandes au monde, avec 183 bureaux répartis dans 75 pays. Il prodiguera ses conseils et sera amené à prononcer des conférences partout dans le monde dans ses champs d’expertise, incluant la santé.

À propos de la pandémie actuelle de coronavirus, il insiste pour dire que le Québec doit rapidement dépasser la «vision opérationnelle quotidienne», pour aller «au-delà de l’horizon» immédiat, se projeter «plus loin dans le temps», penser déjà aux leçons à tirer, et, enfin, prévoir dès maintenant «à partir de quel moment on relâche un peu» la pression, décision délicate entre toutes.

Pour l’heure, ce moment doit être repoussé, car il est convaincu qu’«il faut maintenir l’intensité des mesures» restrictives déployées jusqu’à maintenant.

Éloges envers Legault

Pour l’essentiel, cependant, l’ancien chef libéral ne tarit pas d’éloges envers son successeur et ancien rival, passé maître dans la manière de gérer la crise de la COVID-19, dont les conséquences sont encore difficiles à évaluer.

«Comme Québécois, je suis assez fier de la façon dont notre État, notre gouvernement, a réagi en cette période difficile», commente M. Couillard, ajoutant que le temps n’était pas à la partisanerie.