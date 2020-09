J'avais une peur viscérale de l'école et je crains de la transmettre à mon fils

Nous sommes vendredi 28 août et j’ai peur, terriblement peur. J’ai peur de la rentrée qui s’approche. Oh, pas comme beaucoup de parents qui s’inquiètent des mesures spéciales coronavirus et de leur impact sur les enfants, non ça je m’en fous royalement.

Moi, j’ai juste peur de l’école. Cette peur viscérale, ancrée au fond de mes tripes comme quand j’étais gamine. Je me rappelle comme elle faisait mal cette angoisse. Le ventre qui se sert, la gorge qui se noue, les mains qui tremblent. L’odeur de détergent du préau, le brouhaha, tout me revient comme un boomerang.

Et les autres, il y en a partout, plein d’enfants qui crient, rient, pleurent. Ils sont tout autour de moi et pourtant je me sens si seule. Je ne sais pas communiquer avec eux, il y a une défaillance quelque part dans mon système, je ne vais pas y arriver. Je veux juste courir loin, très loin, m’enfermer dans un trou de souris et ne plus jamais en sortir.

Et l’enseignante, elle n’est pas méchante l’enseignante, mais je ne comprends pas ce qu’elle me dit, je n’arrive pas à me concentrer, je me débats dans un brouillard qui m’étouffe et me fait perdre mes repères.

Alors j’active, je ne sais trop comment, un pilote automatique dans mon cerveau, un mode survie: respirer, ne pas pleurer, ne pas hurler, et laisser mon esprit vagabonder pour calmer un peu l’angoisse et le mal-être.

Mon enfance à l’école en apnée

Le mal-être, le mot est posé. Parce que c’est bien de cela qu’il s’agit, des années et des années de mal-être, une enfance en apnée où je ne vivais vraiment qu’en dehors des périodes scolaires. De longues soirées du dimanche à appréhender le réveil du lendemain, à rêver d’arrêter le temps ou encore mieux, de l’accélérer jusqu’à ce que je sois grande, jusqu’au jour où il ne faudrait plus subir l’école.

Aussi loin que j’arrive à remonter dans mes souvenirs d’enfance, il y a cette peur en toile de fond, elle entache tout, même les bons moments puisque les rentrées reviennent toujours. Elle ne se calme vraiment qu’en juillet, quand je sais que j’ai deux mois pour souffler.

En toile de fond, il y a aussi cette envie de bien faire, de satisfaire les parents et l’enseignante, mais sans jamais y arriver. Cette sensation d’être nulle, toujours et en tout.

Je termine là cette amère digression tout en réalisant que l’école m’a bouffé mon enfance. Les fins psychologues me diront que je risque de transmettre mes peurs à mon fils, je leur répondrai que je rêve que ça ne soit pas le cas, mais que je n’ai pas le mode d’emploi. Les peurs ressortent toujours du placard sans qu’on ne maîtrise rien, sinon elles n’en seraient pas.

Vaincre ses démons pour ne pas transmettre sa peur

Alors je pose ici ces mots, parce qu’exprimer ses peurs c’est déjà un peu avancer. Et puis tout simplement parce qu’il fallait que ça sorte au risque que ça explose.

Je ne jette la pierre à personne, je crois même que mes enseignantes étaient, pour la plupart, particulièrement gentilles et soucieuses de bien faire leur travail. Mais c’est ainsi, il y avait un fossé entre le système scolaire et moi.