La peur des aiguilles pourrait nuire à la campagne de vaccination

Inside Creative House via Getty Images

Inside Creative House via Getty Images

La peur des aiguilles fait partie des facteurs qui pourraient empêcher certaines personnes de se faire vacciner contre la COVID-19, et il est important de s’attaquer au problème alors qu’il est nécessaire de faire vacciner autant de personnes que possible, explique une experte.

«Il est assez bien documenté que vous n’avez pas besoin d’avoir une phobie pour vous empêcher de participer à des procédures comme la vaccination», a noté la Dre Anna Taddio, professeure à la faculté de pharmacie Leslie Dan de l’Université de Toronto.

«Une simple peur sera un obstacle supplémentaire pour que vous soyez à l’aise avec la vaccination.»

Un programme de vaccination de masse pour protéger les Canadiens contre la COVID-19 a débuté à la fin du mois de décembre, et bien que les responsables aient répondu aux préoccupations concernant la sécurité des vaccins, certaines personnes souffrent d’une peur ou d’une phobie des aiguilles et non du vaccin lui-même.

Le Dr Daniel Chorney, un psychologue qui vit à Halifax, dit avoir développé une phobie des injections intraveineuses à la fin de la vingtaine et au début de la trentaine.

Le Dr Chorney souffre d’hémophilie, ce qui l’oblige à recevoir des injections intraveineuses pour aider son sang à coaguler s’il est blessé.

«Donc, il y a quelques années, j’ai reçu une injection et je me suis évanoui», a-t-il raconté.

«Et lorsque j’y suis retourné, la fois suivante, pour recevoir la même injection, j’ai eu la même réaction.»

Il a enduré sa phobie pendant un an ou deux avant de se faire traiter par son équipe soignante.

La vue du sang ou d’une aiguille dans sa veine le rendait malade et anxieux, le faisant s’évanouir.

«Je suis psychologue, je sais qu’il existe un traitement efficace», a déclaré le Dr Chorney.

«Pendant trois ans, j’ai détourné le regard. J’ai pu surmonter ma peur, mais ce fut assez difficile.»

La peur des aiguilles est un terme large, qui comprend le prélèvement de sang, les procédures intraveineuses et la vaccination, a-t-il précisé.