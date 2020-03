Les prix du pétrole brut en chute libre

Les cours du pétrole s’effondraient lundi matin et subissaient leur chute la plus sévère depuis la guerre du Golfe en 1991 après l’échec des discussions entre la Russie et l’Arabie saoudite, conduisant cette dernière à lancer une guerre des prix du brut.

Après avoir dégringolé de 30% en Asie tôt lundi au point de tomber au plus bas en quatre ans, les prix du brut restaient en chute libre tout en limitant un peu la casse avec -20% dans les échanges européens.

Cette déroute s’explique par la décision de l’Arabie saoudite de baisser unilatéralement ses prix à la livraison, opérant la plus importante réduction en 20 ans.

Cette décision spectaculaire et lourde de conséquence a été prise dans la foulée de discussions de l’Opep+ (rassemblant l’Opep et ses partenaires dont la Russie), qui se sont conclues sans accord vendredi alors que l’épidémie de coronavirus provoque des craintes sur l’activité économique et donc la demande d’or noir.

La Russie, deuxième producteur mondial de pétrole et qui n’est pas membre de l’Opep, s’était opposée à une nouvelle réduction de 1,5 million de barils par jour.

Cette mésentente avait déjà fait plonger les cours du brut de 10% vendredi.