8 petits électros que tout le monde veut en cadeau

Ce n’est pas en offrant des mitaines de four à votre belle-soeur qu’elle saura mieux recevoir. Vous lui faciliterez toutefois la tâche en lui offrant de l’équipement haut de gamme pour la cuisine. Voici donc huit petits électroménagers qui feront plaisir autant aux chefs qu’aux apprentis cuistots autour de vous. Tous les choix de produits sont faits de manière indépendante par nos journalistes. HuffPost Québec pourrait recevoir une rémunération pour des achats faits à partir de liens contenus sur cette page. Machine à café expresso automatique Dinamica - DeLonghi

DeLonghi

Soyons honnêtes, on n’est vraiment pas tous de bons baristas. Mais malgré le manque de technique, sachez qu’on peut tout de même déguster un bon expresso à la maison grâce à DeLonghi. La marque propose une machine automatique qui fait tout (ou presque) à notre place : elle moud les grains, les infuse selon l’intensité de goût désiré, verse, puis s’autonettoie après chaque utilisation. Tout ça, en appuyant sur seulement un ou deux touches sur l’écran tactile. Vous désirez un latté ou un cappucino? Suffit de faire mousser son lait avec le bec à vapeur. Ce n’est pas tout, la Dinamica peut aussi vous préparer des cafés glacés en moins de deux. Un bonheur total pour tous les amateurs de breuvages caféinés. 1299,95$ Mousseur à lait - Keurig

Courtoisie Keurig Keurig

Ce nouvel appareil de Keurig donne une mousse onctueuse de manière silencieuse, simple et rapide (en 60 secondes). Vous pouvez la choisir chaude, mais également froide pour vos desserts ou breuvages glacés. Test réussi : le réconfortant nuage de lait produit couvre le latté jusqu’à la dernière gorgée. 99,99$ Mélangeur A3500 série Ascent - Vitamix

Vitamix

C’est la Cadillac du mélangeur. Que vos fruits ou légumes soient cuits, crus, congelés, Vitamix broie le tout en moins de deux avec la texture désirée. Ce que l’A3500 série Ascent a de spécial? Il a cinq réglages préprogrammés (pour smoothies, soupes chaudes, trempettes et tartinades, desserts glacés et auto-nettoyage), qui vous permettent de mettre l’appareil en marche sans le surveiller. Ainsi, vous pouvez brasser votre sauce à spag’ pendant que votre purée se fait dans le Vitamix. Il est aussi muni d’une connectivité sans fil et d’une minuterie. Pratique et élégant! 819,95$ Friteuse Airfryer - Philips

Philips

Des aliments croustillants avec un minimum d’huile, on aime ça. C’est moins gras, moins salissant et ça laisse moins d’odeur dans la maison. Cette friteuse de Philips risque de convaincre la personne à qui vous l’offrez de vous recevoir pour le prochain Superbowl. Héhé! 249,95$ Mini cuiseur à riz - Dash chez Indigo

On arrive tous à faire cuire du riz dans le chaudron. On arrive tous aussi à le faire coller dans le fond ou à le rendre trop pâteux. Pour la cuisson parfaite, on investit dans un cuiseur à riz. Il deviendra rapidement un indispensable avoir dans sa cuisine. 30$ chez Indigo Autocuiseur électrique - Ricardo

Ricardo

C’est l’accessoire de cuisine dont tout le monde parle : l’autocuiseur. Le modèle électrique de Ricardo en est une version ultra pratique. Il permet la cuisson sous pression, donc en accéléré des aliments, tout en leur permettant de garder leurs précieuses valeurs nutritives. D’une capacité de 6 litres, il offre 10 fonctions préprogrammées pour la cuisson des viandes, des légumineuses, des légumes racines et des soupes, par exemple. De plus, son récipient antiadhésif gradué est conçu pour y dorer directement les aliments. Un plateau en acier inoxydable fourni avec l’appareil se révèle parfait pour cuire à la vapeur les légumes et poissons. Autre petit plus : il est l’un des seuls autocuiseurs sur le marché à posséder un afficheur numérique permettant à l’utilisateur de suivre la progression de la cuisson. 119,99$ Machine à eau gazéifiée Fizzi - Sodastream

Sodastream

Eau plate ou gazeuse? Pétillante, bien sûr! Et pour ça, pas besoin d’acheter des tonnes de bouteilles en plastique à l’épicerie, simplement une machine Sodastream pour en faire à la maison avec l’eau du robinet. Ainsi, vous aurez toujours des bulles sous la main si l’envie d’un cocktail vous prend. Santé! 119$ (plusieurs couleurs proposées) - disponible sur le sodastream.ca ainsi que dans les magasins à grande surface tels que Canadian Tire, Walmart et La Baie d’Hudson Scelleuse sous vide - FoodSaver

FoodSaver