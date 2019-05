Une pétition circule pour faire réécrire la dernière saison de «Game of Thrones»

Game of Thrones est inspirée de la saga A Song of Ice and Fire écrite par l’auteur George R.R. Martin. Ce dernier a travaillé étroitement avec l’équipe de HBO jusqu’à la saison 5, pour agir ensuite comme consultant à l’occasion. C’est donc dire que depuis, ce sont réellement Benioff et Weiss qui sont aux commandes.

«David Benioff et D.B. Weiss ont prouvé qu’ils étaient des écrivains terriblement incompétents quand ils n’ont aucun matériel source (les livres) sur lequel se baser. Cette série mérite une dernière saison qui a du sens. Surprenez-moi et faites-le, HBO!», a écrit Dylan D. dans l’objet de sa pétition.

La pétition demande à HBO de ni plus ni moins refaire au complet cette saison ultime en engageant de nouveaux scénaristes. Un certain Dylan D., de Fort Worth au Texas, est l’instigateur de ce projet qui a recueilli au moment d’écrire ces lignes plus de 27 000 signatures.

George R.R. Martin a par ailleurs tenu à répondre à certaines rumeurs voulant que HBO lui ait demandé d’attendre avant de publier les deux derniers tomes de la saga pour que la finale de Game of Thrones soit diffusée en exclusivité. Les fans attendent depuis plusieurs années la sortie de The Winds of Winter, avant dernier tome de la série, qui se conclura avec A Dream of Spring.

Dans un billet de blogue, Martin affirme qu’il est «ridicule de croire tout ce qui circule sur internet» concernant ses livres et la série. Il confirme du même coup que The Winds of Winter n’est pas prêt et qu’il n’a pas commencé l’écriture du septième tome.

«Cela me dépasse que quiconque croirait cette histoire, même pour un instant. Cela n’a pas de sens. Pourquoi devrais-je rester assis pendant des années sur des romans terminés? Pourquoi mes éditeurs - pas seulement ici aux États-Unis, mais partout dans le monde - y auraient-ils consenti? Ils gagnent des millions et des millions de dollars chaque fois qu’un nouveau livre Ice & Fire est publié, tout comme moi. Retarder la parution n’a aucun sens. Pourquoi HBO voudrait-il que les livres soient retardés? Les livres aident à créer un intérêt pour l’émission, tout comme l’émission suscite un intérêt pour les livres», expose-t-il.

Même si le dernier épisode diffusé dimanche est l’épisode le plus mal coté de la série sur le populaire site Rotten Tomatoes, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de l’épisode le plus regardé depuis huit saisons, rapporte TV Line. Sur toutes les plateformes disponibles, l’épisode 5 de la saison 8 a attiré 18,4 millions de téléspectateurs.

Alors une saison réécrite de Game of Thrones, c’est possible? Probablement pas, mais certains ne peuvent s’empêcher de rêver!