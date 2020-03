Une pétition pour imposer la loi 101 aux cégeps

skaman306 via Getty Images

Pour fourbir ses armes en prévision des débats à venir, le Mouvement Québec français lance une pétition pour étendre la portée de la loi 101 au niveau collégial.

Cette question est revenue dans l’actualité après la controverse qui a entouré l’ouverture par le Cégep Gaspé et des Îles d’un campus anglophone à Montréal et le projet de cégep bilingue à Vaudreuil-Dorion. De plus, le gouvernement Legault a évoqué l’automne dernier la possibilité de renforcer la Charte de la langue française, lui qui a déjà réinvesti en francisation des immigrants.

C’est dans ce contexte que le Mouvement Québec français a choisi de lancer une pétition sur le site loi101aucegep.quebec.

Dans ce débat, on a souvent évoqué la question du français langue de travail et celle du français langue des institutions publiques, mais celle du français dans les établissements collégiaux est aussi «un enjeu névralgique», a plaidé en entrevue Maxime Laporte, président du Mouvement.

«Le collégial français est en voie de minorisation dans l’île de Montréal», estime M. Laporte.

La pétition mentionne spécifiquement que «la non-application de la loi 101 au cégep est la plus grande porte ouverte à l’anglicisation au Québec» et que «les inscriptions dans les programmes préuniversitaires anglophones, à Montréal, sont en voie de surpasser celles des cégeps français».