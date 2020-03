1. Vous avez une intolérance alimentaire

Ne pas avoir d’allergies (connues du moins) ne veut pas dire que vous ne souffrez jamais d’inconforts en lien avec votre alimentation. Les intolérances sont de plus en plus communes. Au lait, au gluten, aux oeufs… Si l’estomac n’arrive pas à digérer ces aliments, ça peut entraîner des ballonnements malodorants et gênants, du reflux gastrique et de la diarrhée après un repas.