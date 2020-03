Plus de 15 000 mises à pied chez Air Canada

Près du tiers des cadres et du personnel de soutien administratif et technique - soit quelque 1400 personnes - seront ainsi temporairement privés de leur gagne-pain, selon une note interne datée de lundi que La Presse canadienne a pu consulter.

En plus de mises à pied qui toucheront plus de 15 000 employés syndiqués d’Air Canada, le couperet tombera aussi chez les gestionnaires, alors que le transporteur aérien est frappé de plein fouet par les turbulences provoquées par la pandémie de la COVID-19.

“La crise évolue à un rythme que personne ne pouvait imaginer, écrit Mme Meloul-Wechsler. L’an dernier, nous avons généré environ 4,7 milliards $ de revenus au deuxième trimestre. Cette année, alors que nous entamons le deuxième trimestre, nous ne savons littéralement rien de nos revenus à venir.”

Les mesures de distanciation sociale visant à freiner la propagation du nouveau coronavirus ont provoqué une fermeture des frontières à travers le monde, entraînant un effondrement de la demande à l’endroit des compagnies aériennes.

La pandémie a coûté des milliers d’emplois dans le secteur du transport aérien.

Air Canada avait déjà annoncé plusieurs milliers de mises à pied et Transat A.T., 3600 mises à pied. WestJet a pour sa part vu 6900 départs, incluant des départs anticipés, des démissions et des congés volontaires et involontaires.