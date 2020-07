Personnes infectées: le Dr Evans espère donner un premier aperçu à la mi-juillet

ASSOCIATED PRESS Photo/David J. Phillip

ASSOCIATED PRESS Photo/David J. Phillip Le directeur administratif du Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19, prévient qu’il faudra beaucoup plus de temps avant de savoir si la présence d’anticorps peut empêcher la réinfection.

OTTAWA — On devrait avoir à la mi-juillet un premier aperçu du nombre de Canadiens ayant déjà contracté la COVID-19, affirme le médecin qui supervise la recherche canadienne sur les anticorps pouvant neutraliser la maladie.

Timothy Evans, le directeur administratif du Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19, prévient qu’il faudra beaucoup plus de temps avant de savoir si la présence d’anticorps peut empêcher la réinfection.

Le Dr Evans souligne que jusqu’à 1600 échantillons de sang sont testés quotidiennement. Les chercheurs sont à la recherche de signes indiquant qu’un patient a les anticorps provenant d’une infection antérieure.

Les premiers tests sont effectués sur 40 000 échantillons prélevés auprès de personnes ayant donné du sang à la Société canadienne du sang ou à Héma Québec depuis mai.

Le groupe de travail espère avoir un instantané du nombre de personnes ayant développé des anticorps dans les deux prochaines semaines et des informations plus détaillées, comme l’âge et la répartition géographique, d’ici la fin du mois.

Environ 105 000 Canadiens ont été déclarés positifs à la COVID-19 depuis janvier. Le taux d’infection est sans doute beaucoup plus élevé, car les tests ont été limités pendant des mois et beaucoup de cas sont asymptomatiques.