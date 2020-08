Je suis une personne à haut potentiel et ma vie est un enfer

Luc Besson comparait un tournage de cinéma à un train sans frein avec un conducteur à bord, le réalisateur, qui se doit de faire tout son possible pour éviter de tomber dans le ravin. Aujourd’hui, ce train, c’est l’activité folle de mon cerveau. Enchaînant les approches du ravin, mais surtout, en incapacité de s’arrêter. Non-stop. Nuit. Jour. Il fonctionne. Il m’épuise. Il me fatigue.

C’est ainsi qu’a très vite été posé le diagnostic. J’étais un de ces 2,5% de la population mondiale avec un QI supérieur à 130. Vous croyez que ça me fait une belle jambe? Non! Et je compte bien vous faire vivre, à travers ces quelques lignes, l’enfer que cela représente, au quotidien, d’être dans la case difficile des HP, appelés aussi zèbres pour les intimes.

Pendant mes études, j’ai été diagnostiqué HP, Haut Potentiel, et EIP, Enfant Intellectuellement Précoce. Pour cela, j’ai été soumis à un test complet du WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children) pour évaluer mon QI. Après de nombreuses minutes à chauffer mes méninges, le résultat est tombé, m’attribuant un QI de plus de 145... Le test a surtout révélé de nombreuses disparités de niveau: par exemple entre mon aisance motrice (repères dans l’espace) et mes capacités de calcul ou mentales.

Haut Potentiel. Intellectuellement précoce. Zèbre. Beaucoup de qualificatifs. Beaucoup de mots. On pourrait croire que c’est une chance d’ajouter ces étiquettes à sa personne. Et pourtant...

Dans la vie du quotidien d’ailleurs, je n’arrive pas à m’imaginer avec un seul projet, un seul objectif à la fois. Pour exister paisiblement, je ressens le besoin existentiel de m’animer intellectuellement sur plusieurs tâches à la fois. C’est un besoin, une nécessité.

On pourrait croire que c’est une chance. Non, c’est un fardeau. Car c’est épuisant. Imaginez: mon cerveau va plus vite que mon corps. Mon cerveau carbure 24/24 et 7/7, tandis que mon corps a besoin de repos, de récupérer son énergie. Et à peine âgé de 21 ans, même si mes nombreuses expériences (association contre le harcèlement scolaire, tournage et cinéma...) sont grisantes et de vraies réussites, je me sens épuisé. Avec cette nécessité de tout couper. De tout stopper. Mais non, mon cerveau en a décidé autrement.

Difficultés pour exprimer les émotions

Autre difficulté que je ressens au quotidien: exprimer mes sentiments, mes émotions. Pourtant, c’est bien une explosion d’émotions que je ressens au fond de moi-même, dans ce cerveau opaque qu’est le mien. Aucune journée ne passe sans qu’à un moment je ressente des sensations, des émotions puissantes, intenses et infinies. Je ne sais pas vous, mais je suis même capable d’avoir des frissons en écoutant certaines musiques qui me font voyager et me bouleversent.

Chaque élément de ma vie du quotidien nourrit ce cerveau boulimique. Une odeur, une couleur, un paysage, un goût, un plat: tout justifie une idée, un souvenir, un projet! Et surtout, cela se produit à puissance 1000! Intérieurement, c’est une fontaine de larmes qui fonctionne constamment. Visuellement, pourtant, j’ai souvent l’air d’un homme impassible. Seuls les moments les plus intimes ou les plus douloureux me voient souffrir à cœur ouvert.