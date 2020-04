La période de confinement sera prolongée, annonce François Legault

Il a confié qu’avec le ministère de l’Économie, il songe à des solutions de rechange pour que des articles comme des masques et des gants soient fabriqués au Québec le plus possible.

Le premier ministre du Québec François Legault a annoncé dimanche le prolongement de la fermeture des commerces et entreprises non essentiels jusqu’au 4 mai.

Il est plus important que jamais d’acheter québécois et acheter local, a dit le premier ministre.

Avant la période de questions, M. Legault a ajouté que la bataille contre la COVID-19 est loin d’être finie, et que le Québec traversait une phase décisive.

La courbe de cas étant encore ascendante, il faut s’assurer qu’elle redescende avant de décréter le retour des activités normales, a-t-il souligné.

Le Québec compte maintenant 7 944 cas confirmés de la COVID-19, soit 947 de plus que la veille. On déplore 94 décès, 19 de plus que la veille.

Montréal, où on recense 3713 cas confirmés, demeure la région la plus touchée par la pandémie. La Montérégie suit à 806. L’Estrie complète ce triste podium à 518. On dénombre aussi 494 cas en Mauricie-Centre-du-Québec, 345 dans la Capitale-Nationale, 109 en Outaouais et 79 au Saguenay-Lac-Saint.

