Le Père Noël, lui-même, pourrait vous appeler

Il est également possible d’ajouter plus d’options de personnalisation Premium, des appels ou vidéos dits «super-personnalisés» pendant lesquels le mythique barbu s’adresse directement à votre enfant en lui rappelant sa liste de cadeaux et en lui indiquant qui l’envoie, papa-maman ou tante Marie. Pour cela, il faudra débourser un peu: entre 3,99$ et 6,99$ pour un échange. Sinon entre 13,99$ et 19,99$ pour des passes de vidéos et d’appels illimités. Mots d’anniversaire et demandes en mariage sont aussi possibles.